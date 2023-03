Bonjour Acadiana! March 6 - 10

KATC photo

Posted at 9:23 AM, Mar 06, 2023

Voici quelques événements à venir cette semaine : Lundi, le conseil municipal de New Iberia tiendra une "réunion mobile" à partir de 13 heures à la mairie. Le maire et le conseil prévoient de visiter chaque quartier de la ville via un tramway pour discuter des progrès dans chaque quartier, ainsi que d'identifier les domaines qui doivent être améliorés. Le chariot partira de l'hôtel de ville à 13h00. et reviendra vers 16h00. Les conseils de la ville et de la paroisse de Lafayette ont leurs réunions régulières mardi à partir de 16h30, mais le conseil municipal tiendra une réunion spéciale pour nommer quelqu'un au conseil de la fonction publique des pompiers et de la police. Cette personne remplacera Kenneth Boudreaux, qui a démissionné en janvier en invoquant un conflit. Vendredi, un boursier du patrimoine national apparaîtra à Downtown Alive! dans le cadre du programme National Treasures. Le chef Shaka Zulu, un artisan du masquage noir de la Nouvelle-Orléans, danseur sur échasses et musicien, démontrera son talent artistique au Downtown Alive du centre-ville de Lafayette ! Il se produira également le lendemain, samedi, au Centre culturel acadien de Lafayette. Bonne semaine, Acadiana!



