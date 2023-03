Bonjour Acadiana! March 13 - 17

Bonjour Acadiana !Bonne semaine, Acadiana !

Voici quelques événements à venir cette semaine :

Mardi : Le bureau du shérif de la paroisse d'Acadia organise une collecte de sang de 7 h à 10 h au 1037, avenue du Capitole, à Crowley.

Mardi également, le service de santé de la paroisse de St. Martin organise une journée portes ouvertes. Vous pourrez y recevoir votre rappel COVID ou votre vaccin contre la grippe, faire vérifier votre tension artérielle, subir un dépistage des IST, vous renseigner sur la sécurité du sommeil de votre bébé ou rencontrer des prestataires de soins de santé de la communauté. L'unité est située au 303 W. Port Street à St. Martinville. Pour plus d'informations, appelez le 337-394-3097.

Mercredi, la VA organise une clinique des réclamations au centre de Lafayette, 3149 Ambassador Caffery Parkway, de midi à 16 heures. On y parlera de PACT, la loi qui étend les soins et les avantages de la VA aux vétérans exposés aux fosses de brûlage, à l'agent orange et à d'autres substances toxiques. Vous pouvez vous renseigner sur la loi, les conditions couvertes et les prestations auxquelles vous pouvez prétendre.

L'UL accueille la 16e conférence annuelle sur le leadership des femmes, mercredi, au Student Union. Elle vise à rassembler les étudiants, les professeurs, le personnel et la communauté pour marquer le Mois de l'histoire des femmes.

Patty In The Parc se déroule dans le centre-ville de Lafayette vendredi. Il y aura de la nourriture, des boissons et de la musique. Les portes ouvriront à 17 h 30, la musique commencera à 17 h et l'entrée sera gratuite pour les enfants de 10 ans et moins. L'événement a lieu par beau temps ou par mauvais temps.