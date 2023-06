Bonjour Acadiana June 6 - 12

By: KATC News & Télé-Louisiane

Voici quelques événements à venir cette semaine :

LUNDI

Plusieurs districts scolaires de l'Acadiane offrent des petits-déjeuners et des déjeuners gratuits aux élèves pendant l'été. Pour connaître les programmes mis en place dans votre paroisse, appelez le bureau de votre conseil scolaire.

Voici les numéros :

Acadia Parish School Board (337) 788-4096

Evangeline Parish School Board (337) 363-6651

Iberia Parish School Board (337) 365-2573

Jeff Davis Parish School Board (337) 824-1834

Lafayette Parish School Board (337) 521-7000

St. Landry Parish School Board 337-948-3657

St. Martin Parish School Board 337.332.2105

St. Mary Parish School Board (337) 836-6036

Vermilion Parish School Board 337-898-5715

MARDI

Aujourd'hui est le dernier jour pour s'inscrire à la Lafayette NFL Flag League pour les enfants qui vivent dans le quartier de Truman. Les joueurs seront entraînés par des policiers de Lafayette. Les parents peuvent rencontrer les officiers pour en savoir plus sur le programme. Le programme est ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 14 ans. Les inscriptions pour les autres quartiers auront lieu plus tard, et le championnat commencera début septembre. L'inscription anticipée aura lieu ce soir de 18 h à 20 h au centre Martin Luther King sur Cora Street.

JEUDI

La Woman's Foundation organise aujourd'hui un symposium communautaire sur les opioïdes, un événement éducatif destiné aux professionnels de la santé. Les thèmes abordés sont la réduction des risques, les options de traitement de la douleur sans opioïdes et les problèmes liés au fentanyl. Vous pouvez y assister en personne ou virtuellement. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, cliquez ici : https://womansfoundation.com/cos/

VENDREDI

Le gouvernement de la paroisse de St. Landry organise le deuxième festival annuel du barbecue à partir d'aujourd'hui au Yambilee Grounds à Opelousas, en Louisiane. L'événement comprendra des barbecues, de la musique live, de l'art et de l'artisanat, ainsi que des activités familiales. Un concours de cuisine au barbecue est également prévu. L'entrée est gratuite et des vendeurs de nourriture et de boissons sont présents sur place. Pour en savoir plus : stlandrybbqfest.com

Asteur, quelques nouvelles de nos amis àTélé-Louisiane :

Une conférence à UL Lafayette souligne la diversité du français des Amériques : Le programme, tenu à l’extérieur du Canada pour la première fois, a été organisé par l’Université de Louisiane à Lafayette et le Centre de la francophonie des Amériques, un organisme québécois qui cherche à faciliter les relations entre les francophones des Amériques.

La conférence était structurée comme un cours offrant 45 crédits, composé de 50 participants : 30 du Canada et 20 du reste des Amériques, y compris les États-Unis, l’Amérique du Sud et les Caraïbes.

Lisez l'article en anglais ou en français.

NOLA Zydeco Fest mettra en honneur la culture créole : Gabrielle Deculus et Courtney Smith ont fondé le NOLA Zydeco Fest en 2021 pour honorer l’héritage de leur arrière-grand-père, la légende musicale Alphonse « Bois Sec » Ardoin. Le festival a également servi comme pont entre la culture créole de la Nouvelle-Orléans et celle de la campagne du sud-ouest de la Louisiane.

Cette année, les dirigeants du festival cherchent à continuer de nourrir ces relations en mettant en valeur des contributions des créoles sur la culture louisianaise.

Lisez l'article en anglais ou en français.

La Veillée sur LPB : LPB (Louisiana Public Broadcasting) rediffuse quelques épisodes dans les prochaines semaines les jeudis à 7:45 pm. La semaine passée, l’épisode sur La Relève: La Nouvelle Génération de Musique Louisianaise a été diffusé.

Vous pouvez toujours regarder tous les épisodes en ligne sur LPB icitte, ou sur le site web de Télé-Louisiane icitte.

Un documentaire de LPB a reçu des milliers de piastres de NEA : Finalement, sur KATC, le documentaire “The Colfax Massacre” a reçu 20 000 $ du “National Endowment for the Arts” afin de continuer à produire le film. Cliquez icitte pour lire l’article.