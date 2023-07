Bonjour Acadiana July 3 - 9

Joyeux anniversaire aux États-Unis !

De nombreuses célébrations du 4 juillet sont prévues dans toute l'Acadiane cette semaine.

Les festivités annuelles du 4 juillet à Erath ont débuté vendredi et se poursuivent jusqu'à mardi, lorsque les activités commencent par une course et une marche de 5 km à 7 h 30. Les combats d'eau des pompiers commencent à 9 heures, le défilé a lieu à 17 heures et les feux d'artifice commencent vers 21 heures. Pour plus d'informations, cliquez ici : https://www.erath4.com/events/

Lundi, la fête annuelle du jour de l'indépendance de Sugar Mill Pond se tiendra cette année dans un nouveau lieu. Il s'agit du complexe sportif de Youngsville. Il s'agit d'un événement familial à entrée libre, qui se déroulera de 17 heures à 21 heures, avec des vendeurs ambulants et de la musique en direct. Diverses activités pour enfants seront également proposées sur place. Les glacières sont priées de rester à la maison, car il y aura de la nourriture, des boissons et un bar payant sur place. La nuit se terminera par un gigantesque feu d'artifice, offert par la ville de Youngsville. Pour plus d'informations, suivez les pages des médias sociaux de la ville de Youngsville, du complexe sportif de Youngsville et de Social Entertainment.

Mardi, Red White and Boom sera présenté par le gouvernement de la paroisse de St. Landry au champ de foire de Yambilee à partir de 15h30. Le feu d'artifice commencera à 21 heures. Apportez une chaise, pas de glacière, uniquement des sacs transparents. Le stationnement est de 5 $.

Mardi également, le Red Rice and Blue sera organisé par la ville de Crowley au Rice Arena, à partir de 10 heures. L'événement est gratuit, il y aura de la musique, des jeux et un concours de cuisine au barbecue, et les feux d'artifice commenceront à 21 heures.

Morgan City organisera sa parade nautique annuelle de la fête de l'indépendance mardi, à partir de 14 heures, au Lake End Park.