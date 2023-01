Bonjour Acadiana! January 30 - February 3

KATC photo

Posted at 8:09 AM, Jan 30, 2023

Bonjour Acadiana ! Voici quelques événements qui se passent cette semaine : Mardi, les conseils municipaux et paroissiaux de Lafayette examineront définitivement une ordonnance qui obligerait tous les bars de la paroisse à fermer à minuit le soir du Mardi Gras. La réunion du conseil paroissial commence à 16 h 30 et la réunion du conseil municipal commence à 17 h 30, toutes deux à la mairie paroissiale sur University Avenue. Mardi également, le gouvernement de la ville et de la paroisse de Lafayette lance le mois de l’histoire afro-américaines avec un événement dans l'atrium du City-Parish Hall sur University Avenue. Le 15h l'événement reconnaîtra et honorera les membres de la communauté locale. Jeudi, la troupe I de la police de l’État de Louisiane et le bureau du shérif de la paroisse d’Iberia prévoient d’effectuer un point de contrôle de la conduite avec facultés affaiblies de 20h00 à 4h00 du matin dans un lieu tenu secret dans la paroisse d’Iberia. Leur objectif est de détecter et d’arrêter les conducteurs aux facultés affaiblies avant qu’ils ne causent des blessures ou la mort à eux-mêmes ou à autrui. Également jeudi, les Festivals Acadiens et Créoles présenteront leur Legacy Series mensuelle mettant en vedette les Brousards et les Carrières. L'événement gratuit commence à 19 h. à Feed and Seed, 106 N. Grant Street à Lafayette. Et vendredi, le défilé du Bayou Mardi Gras 2023 se déroulera à 19 heures. du coin des rues Main et Ann. Il passera par Main, tournera à droite sur Jefferson Street, puis à droite sur Front Street. Il tourne à gauche sur Duperior, puis continue jusqu'à Marie et prend encore à droite. Bonne semaine, Acadiana!

