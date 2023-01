Bonjour Acadiana! January 23 - 27

Bonjour Acadiana !

Voici une liste d'événements à venir en Acadiana cette semaine :

Lundi, le ministère du Revenu de la Louisiane commencera à accepter les déclarations de revenus des particuliers pour 2022. Vous pouvez également soumettre votre déclaration de revenus fédérale ce jour-là. Vous pouvez déclarer en ligne les impôts sur le revenu de l'État et du gouvernement fédéral. Vous pouvez trouver des liens vers des fichiers ou obtenir des réponses à vos questions, ici.

Si vous aimez pêcher, voici une bonne nouvelle. Le ministère de la Faune et de la Pêche de la Louisiane stockera les étangs du parc régional Southside à 8 h 30 et du parc Girard à 10 h 00 avec de la truite arc-en-ciel le mardi 24 janvier. C'est une chance rare pour les pêcheurs d'attraper une espèce non originaire de notre région.

Mardi également, le ministère américain de la Justice organise une assemblée publique pour entendre les résidents parler de leurs expériences avec les State Troopers. Les enquêteurs fédéraux examinent comment la police d'État traite les affaires en raison de plaintes pour force excessive et police discriminatoire, et ils ont besoin d'entendre le public. L'hôtel de ville sera au Downtown Convention Center, 124 S. Buchanan Street, et il commencera à 19 h. Vous pouvez appeler le 202-353-0684 pour plus d'informations.

Mercredi, le festival "Cinéma sur le Bayou" démarre avec la projection en avant-première mondiale du film documentaire THE RAGIN' 13, à 19h00. à la Cité des Arts, 109 Rue Vine à Lafayette. La projection du film sera suivie d'une séance de questions-réponses avec le cinéaste Nic Campbell et d'une réception de gala en l'honneur des membres des équipes nationales olympiques d'haltérophilie de l'Université de Louisiane. Pour acheter des billets, rendez-vous sur : https://18thcinemaonthebayou.eventive.org/schedule.

Bonne semaine, Acadiana !

