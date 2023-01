Bonjour Acadiana! January 16-20

Bonjour Acadiana !

Voici une liste d'événements à venir en Acadiana cette semaine :

Lundi, plusieurs activités publiques sont prévues pour marquer l'anniversaire du Dr Martin Luther King. À Lafayette, les activités débutent par un petit-déjeuner de prière à 8h30, suivi d'expositions communautaires, de stands, d'un déjeuner de Laura's II et d'un programme commémoratif en soirée, le tout au MLK Center sur la rue Cora.

À Rayne, une marche du souvenir commence à 8 h 30 au nouveau MLK Center et se poursuit au Rayne Civic Center pour le programme principal suivi d'un déjeuner. Un salon du bien-être est également prévu. Vous pouvez trouver plus d'activités pour la Journée MLK sur notre site Web ici.

Mardi, Lafayette Reads Together commence, lorsque des exemplaires gratuits du livre de cette année, Closer to Nowhere, seront disponibles dans toutes les bibliothèques paroissiales avec l'aimable autorisation de la Lafayette Public Library Foundation.

À partir de mercredi, Jubilee of the Word Bible Marathon commence à St. Martin de Tours Catholic Church à Saint-Martinville. Entre mercredi à 12h30 et dimanche à 16h30 plus de 300 volontaires lisent la Bible d'un bout à l'autre sans pause.

Jeudi, une comédie musicale originale, Over Again, sera présentée par la Iberia Performing Arts League. Il a été écrit par un enseignant local qui a grandi comme enfant de théâtre à l'IPAL, et les bénéfices aideront à payer un nouveau climatiseur pour le théâtre. La production se déroule jusqu'au dimanche; les billets sont disponibles ici.

Bonne semaine, Acadiana !