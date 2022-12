Bonjour Acadiana! December 5 - 10

Bonjour Acadiana ! Voici une liste d'événements que nous couvrirons pour vous la semaine prochaine à travers l'Acadiana.

Le lundi 5 décembre, il y aura une réception au Opelousas Museum and Interpretive Center pour une exposition des artistes émergents Ke'Shawn Collins et Ilea McGee. L'accueil se fera à partir de 17h. jusqu'à 19h au musée, 315 N. Main Street à Opelousas. Des rafraîchissements seront servis. Les artistes auront des œuvres originales et des tirages à vendre. L'exposition de leurs peintures restera jusqu'au 31 janvier.

Le jeudi 8 décembre, le concert de Noël annuel Toys for Tots du Marine Corps Forces Reserve Band se tiendra à l'auditorium municipal de Morgan City. Le concert commence à 19h. L'entrée est gratuite, mais tout le monde est invité à apporter un jouet neuf et non emballé pour faire un don.

Toujours le jeudi 8 décembre, les églises du centre-ville et de Downtown Lafayette Unlimited invitent tout le monde au Parc International à 18h00 pour un service de Noël aux chandelles multiconfessionnel. L'événement comprendra une lecture de l'histoire de Noël et une représentation de chants de Noël traditionnels. Cet événement est ouvert aux personnes de toutes confessions.

Le vendredi 9 décembre, un événement de Noël vintage est prévu au centre-ville de Crowley. A partir de 18h jusqu'à 20h il y aura des activités familiales, notamment du chocolat chaud et des biscuits, des séances de photos de famille, des spectacles de chorale communautaire, des offres de marchands du centre-ville et une chance de voir le père Noël.

Vendredi également, une représentation de l'arbre de Noël chantant annuel de la First Baptist Church of Lafayette est prévue. Le programme gratuit sera offert vendredi à 19 h, puis de nouveau le 10 décembre à 15 h, le 11 décembre à 15 h et le 12 décembre à 19 h. La performance comprend des chanteurs et des interprètes et un orchestre complet. Pour obtenir votre billet gratuit, rendez-vous sur www.fbclaf.org/tree

Les groupes sont les bienvenus. L'église est située au 1100, avenue Lee.

Passe une bonne semaine!