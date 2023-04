Bonjour Acadiana! April 2 - 9

Bonjour Acadiana !

Voici quelques événements à venir cette semaine :

Mardi : Le salon de l'emploi de la bonne seconde chance à Lafayette est prévu le 4 avril 2023, de 10h à 12h, à l'église chrétienne de Philadelphie. Prison Fellowship a fondé le Mois de la deuxième chance en 2017 pour sensibiliser aux perceptions des personnes ayant un casier judiciaire, encourager les opportunités de deuxième chance et plaider en faveur d'un changement de politique. 1 adulte américain sur 3 a un casier judiciaire, ce qui limite leur accès à l'éducation, à l'emploi et au logement. Le salon de l'emploi accueillera des personnes qui ont été formées et qui détiennent des titres et des certifications en mécanique automobile, en réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, en soudure, dans les métiers de la construction, en plomberie, en informatique et en bureautique, etc. De nombreux détenus arrivent en prison sans avoir fait d'études secondaires, mais en ressortent avec un diplôme HiSET ou même un diplôme d'études supérieures et une certification industrielle.

Mardi également : Le plus grand projet de ballet classique aux États-Unis, le World Ballet Series : Cendrillon, sera présenté en direct au Heymann Center par une troupe multinationale de 40 danseurs de ballet professionnels réunis pour donner vie au plus célèbre des contes de fées. Les billets peuvent être achetés ici.

Mercredi, Catholic Charities of Acadiana organise une collecte d'aide pour les agences d'urgence en cas de catastrophe dans le Mississippi central. Les fournitures peuvent être données de 8h à 16h à l'entrepôt régional de Catholic Charities of Acadiana situé au 403 N Ambassador Caffery Parkway à Lafayette.

Les fournitures demandées au nom des partenaires de la catastrophe dans le Mississippi sont les suivantes :



Couches (toutes tailles)

Produits alimentaires non périssables

Serviettes en papier

Papier hygiénique

Articles d'hygiène personnelle

Bâches (20' x 50' ou plus)

Lampes de poche

Vendredi, la Prayer Parade vient en ville pour la troisième fois. Des chars et des voitures seront décorés pour célébrer le Vendredi saint. La Prayer Parade commencera au 1914 Cameron Street, avec un invité spécial, le maire Josh Guillory. Le défilé commencera à 10 heures et reviendra sur Cameron Street pour se terminer à 11 heures par un concert de louange.

Dimanche matin, à 7 heures, un service du lever du soleil de Pâques aura lieu au Peace Chapel Mausoleum situé au 2111 W. Pinhook Road au cimetière Lafayette Memorial Park. Pour plus d'informations, appeler le 235-3062.

Bonne semaine !