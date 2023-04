Bonjour Acadiana! April 17 - 23

D’abord, quelques nouvelles de nos amis à Télé-Louisiane :

Emporté sur la côte : La construction de la dérivation des sédiments du mi-Barataria commencera cette année pour restaurer les zones humides. Mais le projet aura des répercussions négatives sur des pêcheurs comme Jason Pitre, un huîtreur Houma. Selon les responsables de l’État, le projet construira 21 milles carrés de nouvelles terres en 50 ans. Pourtant, selon une étude environnementale, les sédiments recouvriront les lieux de pêche aux huîtres, tandis que l’eau douce rendra de nombreux bancs d’huîtres improductifs dans le bassin. « C’est comme accepter le fait que tu as un cancer de stade 4 et que tu vas mourir, Pitre a déclaré. Je vais au moins essayer de vivre ma vie le plus longtemps possible. » Lisez l'article en anglais ou en français.

Une introduction au français de Louisiane : Tout quelqu’un sait que nous-autres, on parle français en Louisiane, mais c'est tout français cadien ? Et quoi c’est la différence entre le français de France et notre français à nous-autres ? Lisez l'article pour connaître la réponse en français ou en anglais.

La Veillée : La semaine passée, l'équipe de La Veillée est allée en bas du bayou à Golden Meadow pour participer à une boucherie. Ils ont parlé avec des cuisiniers comme Casey Curole pour en savoir plus sur cette vieille tradition de cuire le porc connue tout partout en Louisiane. Regardez l'épisode sur le site web de Télé-Louisiane avec les sous-titres en français et sur LPB avec des sous-titres en anglais.

N'oubliez pas de regarder le nouvel épisode de La Veillée de cette semaine sur la chaîne télé de LPB jeudi à 7:45 p.m. et en ligne sur Télé-Louisiane vendredi à 7:45 p.m. Notre équipe est allée à la paroisse de Saint-Bernard pour un épisode spécial en espagnol. Ils ont parlé avec plusieurs locuteurs natifs d'espagnol louisianais pour mettre en évidence la culture des Isleños du sud-est de la Louisiane.

Pâque dans le parc : Finalement, sur KATC, notre correspondante Christina Mondragon a visité le premier festival « Paque in the Parc » au Parc International dimanche passé, pour une levée de fonds pour l’organisation St. Jude qui comprenait le jeu pâquage des œufs, de la danse cadienne et du manger créole louisianais.

Puis voici quelques événements à venir cette semaine :

Lundi : Le SLCC organise des salons de l'emploi qui permettent aux étudiants de rencontrer des employeurs locaux, de discuter des postes à pourvoir et de décrocher éventuellement un emploi dans leur domaine de prédilection.

Les prochains salons de l'emploi sont les suivants

Salon de l'emploi de la région du Golfe (Abbeville)

Lundi 17 avril, de 9 h à 12 h

1115 Clover Street, Abbeville, LA

Salon des métiers de l'industrie

Mardi 18 avril, de 9h à 12h

908 Ember Drive, New Iberia, LA

C.B. Coreil (Ville Platte) Salon des soins infirmiers, des professions paramédicales et du soudage

Jeudi 20 avril, de 10h à 12h

1124 Vocational Drive, Ville Platte, LA

Les salons de l'emploi du SLCC ont pour but de rassembler une gamme variée d'employeurs et d'organisations de diverses industries, afin d'offrir aux habitants de l'Acadiana une plateforme pour explorer les possibilités de carrière et entrer en contact avec les employeurs. Pour plus d'informations sur ces prochains salons de l'emploi, visitez le site www.solacc.edu [solacc.edu].

Mecredi : Le plus grand événement de collecte de fonds de Downtown Lafayette Unlimited, le Rooftop Crawfish Boil, a lieu aujourd'hui sur le toit du Garage Parc-Auto du Centreville, à côté du Parc Sans Souci, de 18 h 00 à 21 h 00. La fête sur le toit commence à 18 h et les écrevisses seront servies à 18 h 30. Les billets pour l'événement comprennent 5 livres d'écrevisses de première qualité, des pommes de terre, du maïs, de la trempette et des boissons à volonté, y compris de l'eau, des sodas, du vin et de la bière. Pour obtenir des billets, cliquez ici : https://www.eventbrite.com/e/downtown-rooftop-crawfish-boil-tickets-514964150637

Jeudi : Music & Market revient sur la scène musicale d'Opelousas aujourd'hui, donnant le coup d'envoi d'une série de quatre semaines à partir du jeudi 20 avril. La série relancée se déroulera les jeudis soirs de 18 h à 20 h sur la place du palais de justice, dans le centre-ville d'Opelousas. Le coup d'envoi de la série sera donné par le groupe Geno Delafose & French Rockin' Boogie, favori du zydeco et de la musique cajun. Il s'agit d'un événement musical et d'un marché fermier. Pour plus d'informations, appelez le 337-948-6263 ou visitez le site www.cityofopelousas.com.

Vendredi : Une célébration de la Journée de la Terre aura lieu le vendredi 21 avril au parc Girard, avec un café au lever du soleil et l'inauguration d'un arbre. L'événement commence à 6 h 30 et est ouvert au public.

Vendredi également, le festival espagnol de New Iberia débutera. Il s'agit de trois jours de musique, de nourriture et de culture. Parmi les événements prévus figurent un défilé, une exposition de voitures, des activités généalogiques, un carnaval, un concours de cuisine, un plafond de crochet et une messe spéciale. Pour consulter la liste des événements prévus pour le festival, cliquez ici : http://www.newiberiaspanishfestival.com/

Samedi : La célébration de la Journée de la Terre de Vermilionville commence à 10 heures aujourd'hui. Les Revelers seront sur scène de 13 h à 16 h et se joindront à toute une série d'autres participants qui proposeront une chasse au trésor à vélo, du recyclage, de la nourriture, des plantes, de l'artisanat et d'autres façons d'aimer notre planète. Si vous venez à vélo, vous bénéficiez d'une réduction sur le prix d'entrée. Toute la journée du samedi 22 avril, de 10 h à 16 h.