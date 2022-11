KATC photo

Posted at 5:56 PM, Nov 06, 2022

Bonjour Acadiana! Voici quelques-unes des choses qui se passent cette semaine: À partir de lundi dans la paroisse de Lafayette, Bonin Road sera fermée de Fortune Road à Ambassador Caffery Parkway pour un projet d'élargissement et de superposition. Il n'y a aucune estimation de la fin des travaux, mais ce tronçon de route sera fermé aux véhicules pour tout le temps, les automobilistes doivent donc trouver un autre itinéraire. Le mardi est le jour des élections dans tout le pays. Vous trouverez des histoires sur les candidats et les amendements, ainsi que des liens vers plus d'informations sur la façon de voter et ce qui est sur votre bulletin de vote, sur KATC.com. Nous couvrirons également les courses et vous tiendrons informés des résultats ce soir-là. Jeudi, le défilé annuel de la Journée des anciens combattants aura lieu au foyer des anciens combattants du sud-ouest de la Louisiane à Jennings. Ça commence à 9h et tout le monde est invité. Les festivités de la Journée des anciens combattants se poursuivent vendredi, lorsque le deuxième Veteran Heritage Festival commence au Louisiana Military Museum à Abbeville. L'événement est gratuit et dure de 10h à 16h le vendredi et le samedi. Bonne semaine, Acadiana!

