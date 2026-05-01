U.S. Rep. Cleo Fields sets town halls about redistricting

U.S. Rep. Cleo Fields, D-Louisiana, has set a Redistricting Informational Town Hall Series, where he will be addressing the recent Louisiana v. Callais Supreme Court Decision and what it means for District 6.

They start on Monday in Shreveport. Here's the schedule:

MONDAY, MAY 4TH| 5:30 PM

SHREVEPORT- GALILEE BAPTIST CHURCH GYMNASIUM

1500 Pierre Ave, Shreveport, LA 71130

TUESDAY, MAY 5TH| 5:30 PM

ALEXANDRIA- MT. ZION BAPTIST CHURCH

11 16th Street, Alexandria, LA 71301

WEDNESDAY, MAY 6TH| 5:30 PM

LAFAYETTE- CLIFTON CHENIER CENTER

220 W Willow Street, Building A Lafayette, LA 70501

THURSDAY, MAY 7TH| 5:30 PM

BATON ROUGE- BRCC MAGNOLIA PERFORMING ARTS THEATRE

201 Community College Dr., Baton Rouge, LA 70806