U.S. Rep. Cleo Fields sets town halls about redistricting

U.S. Rep. Cleo Fields, D-Louisiana, has set a Redistricting Informational Town Hall Series, where he will be addressing the recent Louisiana v. Callais Supreme Court Decision and what it means for District 6.
They start on Monday in Shreveport. Here's the schedule:
MONDAY, MAY 4TH| 5:30 PM
SHREVEPORT- GALILEE BAPTIST CHURCH GYMNASIUM
1500 Pierre Ave, Shreveport, LA 71130
TUESDAY, MAY 5TH| 5:30 PM
ALEXANDRIA- MT. ZION BAPTIST CHURCH
11 16th Street, Alexandria, LA 71301
WEDNESDAY, MAY 6TH| 5:30 PM
LAFAYETTE- CLIFTON CHENIER CENTER
220 W Willow Street, Building A Lafayette, LA 70501
THURSDAY, MAY 7TH| 5:30 PM
BATON ROUGE- BRCC MAGNOLIA PERFORMING ARTS THEATRE
201 Community College Dr., Baton Rouge, LA 70806