Free bilingual concert set at Center for Louisiana Studies

A free, bliningual concert featuring Jeanne Lemoine, a musician and researcher, is planned for April 30 at the Center for Louisiana Studies.

The event will be from 6 p.m. until 8 p.m. and is open to anyone who loves French music, language and culture, and wants to learn more about its intersections with Louisiana culture.

Jeanne plays for dances and concerts, as a solo artist, and in the bands Horvâ, Lemoine/Couchoux, Paul Capic & Mama Zurka, and Youpë. She also teaches diatonic accordion and Breton music, a release states.

Hailing from the northeastern part of Britanny, Jeanne has been dancing and singing traditional music since she was seven years old.

Accordéoniste et chanteuse, elle joue lors de bals ou concerts, en solo ou en groupe (Horvâ, Lemoine/Couchoux, Paul Capic & Mama Zurka, Youpë) et enseigne actuellement à l'école des Menhirs au Sel-de-Bretagne.

Originaire du nord de l'Ille-et-Vilaine, elle évolue depuis petite dans différents milieux de la culture orale bretonne : elle a appris et et elle est imprégnée de la musique, de la danse et du chant traditionnels au sein d'associations ou lors de bals. Elle a poursuivi sa formation de musicienne à la faculté de musicologie de Rennes II et au conservatoire de Rennes, et débuté, dans un même temps, l'apprentissage du gallo. Elle a alors approfondi sa connaissance des répertoires sonnés et chantés, et de la culture de tradition orale de Haute-Bretagne. Elle a pu s’entretenir auprès d’accordéonistes de tradition, des gallésant·es, des collecteurs, des acteurs culturels du territoire et rédiger un mémoire sur la pratique des bouèzous en nord Ille-et-Vilaine. Elle s'est par ailleurs ouverte à d'autres aires culturelles et genres musicaux.

There is limited parking in the center's Johnston Street lot, and at Martin Hall Circle, across the street from the Roy House. There are Park Mobile lots along University Avenue, which are walking distance from the Roy House.

You can RSVP for the event here.