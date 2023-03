Festival International de Louisiane releases 2023 schedule

LAFAYETTE, La. — Festival International de Louisiane released the 2023 schedule on Friday. This year's Festival International includes acts from diverse international countries and regions, as well as local, regional and national.

Festival International is a five-day celebration of culture through music, food, art and performance. Each April, this event transforms Lafayette into an entertainment mecca with music from around the world shared on multiple stages throughout downtown. Celebrate 37 years of Festival International de Louisiane, April 26 - 30, 2023.

The full schedule is below.

WEDNESDAY, APRIL 26

Scène Laborde Earles Fais do-do

6:30 pm - 7:45 pm Chubby Carrier & the Bayou Swamp Band (Louisiana)

8:15 pm - 9:30 pm Chris Ardoin & Nustep Zydeco (Louisiana)

THURSDAY, APRIL 27

Scène LUS Internationale

6:15 pm - 7:15 pm 6 Hearts (Vishtèn+East Pointers) (Canada)

7:45 pm - 8:45 pm Bassekou Kouyate & Ngoni Ba (Mali)

9 pm - 9:15 pm Opening Ceremonies

9:30 pm - 10:45 pm An Evening with Lauren Daigle Presented by Lafayette Parish Bicentennial & LCVC (Louisiana)



Scène Laborde Earles Fais do-do

6 pm - 7 pm Soul Express Brass Band (Louisiana)

7:30 pm - 8:45 pm La Tribu de Abrante (Puerto Rico)

9:15 pm - 10:30 pm ADG7 (South Korea)

LUS La Craft Biergarten

5:45 pm - 6:15 pm Brewmasters’ Talk: NOLA Brewing Company (New Orleans)

6:30 pm - 7:30 pm The Canes (Louisiana)

8 pm - 9 pm Dyer County (Louisiana)

9:30 pm - 10:45 pm The Good Dudes (Louisiana)

FRIDAY, APRIL 28

Scène LUS Internationale

5:45 pm - 6:45 pm RAM (Haiti)

7:15 pm - 8:15 pm ADG7 (South Korea)

8:45 pm - 10 pm Angélique Kidjo (Benin)

Scène Laborde Earles Fais do-do

5:15 pm - 6:15 pm 6 Hearts (Vishtèn+EastPointers) (Canada)

6:45 pm - 8 pm Louis Michot (Louisiana)

8:30 pm - 9:45 pm Lisa LeBlanc (New Brunswick)



Scène Tito’s Handmade Vodka Lafayette

5:30 pm – 6:45 pm San Salvador (France)

7:15 pm – 8:30 pm ÌFÉ (Puerto Rico/Louisiana)

9 pm – 10:15 pm Tuba Skinny (Louisiana)



LUS La Craft Biergarten

6 pm - 6:30 pm Brewmasters’ Talk: Rally Cap Brewing Co.(Baton Rouge)

6:45 pm - 8 pm Burris (Louisiana)

8:15 pm - 8:45 pm Brewmasters’ Talk: Urban South Brewery (New Orleans)

9 pm - 10 pm Bad Bongo (Louisiana)



LA Galerie KATC / National Park Service

6 pm - 7 pm Joe Hall & the Louisiana Cane Cutters (Louisiana)

7:15 pm - 7:45 pm Louisiana Dance Roots - Brandon Broussard (Louisiana)

8:15 pm - 9:30 pm Feufollet (Louisiana)



SATURDAY, APRIL 29

Scène LUS Internationale

12:45 pm - 2 pm San Salvador (France)

2:30 pm - 3:45 pm George Porter Jr. & the Runnin’ Pardners (Louisiana)

4:15 pm - 5:30 pm Sona Jobarteh (Gambia)

6 pm - 7:15 pm Lisa LeBlanc (New Brunswick)

7:45 pm - 9 pm Tank & the Bangas (Louisiana)

Scène Laborde Earles Fais do-do

9 am - 10:15 am Amis du Teche (Louisiana)

10:45 am - 11:45 am Acadiana Symphony Youth Orchestra ft. The Magnolia Sisters (Louisiana)

12:15 pm - 1:30 pm Blue Monday Allstars (Louisiana)

2 pm - 3:15 pm RAM (Haiti)

3:45 pm - 5:15 pm Lafayette1823.org Presents: A Celebration of Zydeco ft. Rockin’ Dopsie Jr. and special guests (Louisiana)

5:45 pm - 7 pm Bassekou Kouyate & Ngoni Ba (Mali)

7:30 pm - 8:45 pm JP Bimeni & the Black Belts (Burundi/UK/Louisiana)

Scène Tito’s Handmade Vodka Lafayette

11:45 am - 12:45 pm Tuvergen Band (Mongolia/Tuva/U.S.)

1:15 pm - 2:15 pm Malentina (Puerto Rico/Louisiana)

2:45 pm - 4 pm 79rs Gang (Louisiana)

4:30 pm - 5:45 pm Les Hay Babies (New Brunswick)

6:15 pm - 7:30 pm Rocky Dawuni (Ghana)

8 pm - 9:15 pm Las Cafeteras

Louisiana Healthcare Connections Scène des Jeunes

12 pm - 12:45 pm Family Songs w/ Forest Sun (California)

1:15 pm - 2 pm 6 Hearts (Vishtèn+EastPointers) (Canada)

2:30 pm - 3:15 pm Sona Jobarteh (Gambia)

LUS La Craft Biergarten

2 pm - 2:30 pm Brewmasters’ Talk: Second Line Brewing (New Orleans)

2:45 pm - 4 pm Northside Eric & the Southside Playboys (Louisiana)

4:15 pm - 4:45 pm Brewmasters’ Talk: Gnarly Barley Brewing Co. (Hammond)

5 pm - 6:15 pm The Debtors (Louisiana)

6:30 pm - 7 pm Brewmasters’ Talk: Tin Roof Brewing Co. (Baton Rouge)

7:30 pm - 8:45 pm LVVRS (Louisiana)

JD Bank Pavillon de Cuisine

1 pm - 2 pm Sweet Cecilia (Louisiana)

3 pm - 4 pm Singer/Songwriters in the Round ft. Dustin Gaspard w/David Hecht, Forest Sun and Julie Aubé (New Brunswick/Louisiana/U.S.)

5 pm - 6 pm Tuvergen Band(Mongolia/Tuva/U.S.)

7 pm - 8:15 pm Julie Williams & Friends (Louisiana)

LA Galerie KATC / National Park Service

12:15 pm - 1:30 pm Lafayette Rhythm Devils (Louisiana)

2 pm - 2:30 pm Zydeco Dance Lessons w/Moriah Hargrave (Louisiana)

3 pm - 4:15 pm Corey Ledet & His Zydeco Band (Louisiana)

4:45 pm - 5:15 pm Traiteurs & Native Healers w/Becca Begnaud & Jackie Junca (Louisiana)

5:45 pm - 7 pm Bonsoir, Catin (Louisiana)

7:30 pm - 8:45 pm Curley Taylor & Zydeco Trouble (Louisiana)

SUNDAY, APRIL 30

Scène LUS Internationale

12:30 pm - 1:45 pm Voices of Progressive Gospel Choir (Louisiana)

2:15 pm - 3:30 pm JP Bimeni & the Black Belts (Burundi/UK/Louisiana)

4 pm - 5:15 pm Las Cafeteras (East L.A./Mexico)

5:45 pm - 7 pm DUB INC (France)

Scène Laborde Earles Fais do-do

Noon - 1:15 pm Tuvergen Band (Mongolia/Tuva/U.S.)

1:45 pm - 3 pm Cedric Watson & Bijou Créole(Louisiana)

3:30 pm - 4:45 pm Les Hay Babies (NewBrunswick)

5:15 pm - 6:30 pm Rumba Buena (Louisiana)

Scène Tito’s Handmade Vodka Lafayette

12:15 pm - 1:30 pm Karma and the Killjoys (Louisiana)

2 pm - 3:15 pm Sona Jobarteh (Gambia)

3:45 pm - 5 pm RAM (Haiti)

5:30 pm - 6:45 pm Rocky Dawuni (Ghana)

Louisiana Healthcare Connections Scène des Jeunes

12:30 pm - 1:15 pm Island Groove Junkanoo Band & Mocko Jumbies (Bahamas)

1:45 pm - 2:30 pm Brazos Huval Student Showcase (Louisiana)

3 pm - 3:45 pm The Major Handy & Paul Wiltz Living Legend Duo (Louisiana)

LUS La Craft Biergarten

12:45 pm - 2 pm Leah Graeff (Louisiana)

2:15 pm 2:45 pm Brewmastes’ Talk: Parish Brewing Co. (Broussard)

3 pm 4:30 pm School of Rock Lafayette House Band (Louisiana)

5 pm - 6:15 pm Rad Wagon (Louisiana)



JD Bank Pavillon de Cuisine

12:30 pm - 1:30 pm Rainy Eyes (Louisiana)

2:30 pm - 3:30 pm Oasis Belly Dancers (Louisiana)

4:30 pm - 5:30 pm Emily Neustrom (Louisiana)

La Galerie KATC / National Park Service

Noon - 12:30 pm Pow Wow Dancers (Louisiana)

1 pm - 2 pm Sola Violins presents: International Fiddle (Louisiana/Various)

2:30 pm - 3 pm Gayle Weber (Louisiana)

3:30 pm - 4:30 pm The Revelers (Louisiana)

5 pm - 6:00 pm Jeffery Broussard & the Créole Cowboys (Louisiana)



