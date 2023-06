¡HOLA ACADIANA!

Jonathan Olivier/Télé-Louisiane<br/>

Por: KATC News & Télé-Louisiane Estas son algunas de las noticias y eventos que estaremos cubriendo la próxima semana en KATC: Lunes Varios distritos escolares en Acadiana comenzarán a ofrecer desayunos y lunches gratuitos para el periodo del verano. Para obtener más información sobre su parroquia, llame a la oficina de su plantel escolar. Estos son los números: Acadia Parish School Board (337) 788-4096

Evangeline Parish School Board (337) 363-6651

Iberia Parish School Board (337) 365-2573

Jeff Davis Parish School Board 337-824-1834

Lafayette Parish School Board (337) 521-7000

St. Landry Parish School Board 337-948-3657

St. Martin Parish School Board 337.332.2105

St. Mary Parish School Board (337) 836-6036

Vermilion Parish School Board 337-898-5715 Martes Este es el último día para que los menores que viven el barrio de Truman se registren de manera anticipada para la liga de Flag Football de la NFL en su capítulo de Lafayette. Los jugadores serán entrenados por policías locales de Lafayette. Los padres se pueden reunir con los policías para conocer más sobre el programa, mismo que está abierto a todos los menores de entre 4 y 14 años. El registro para niños de otros barrios se llevará a cabo en fechas posteriores. La liga comienza en septiembre. El registro para este barrio se llevará a cabo de 6pm a 8pm en el centro Martin Luther King en Cora Street. Jueves La Fundación para la Mujer patrocina el Simposium Comunitario sobre los Opioides. Se trata de un evento educativo planeado para profesionales de la salud. Los tópicos incluyen reducción del daño, opciones de tratamiento para el dolor sin opioides y asuntos sobre fentanilo. Usted puede acudir al evento en persona o de manera virtual. Más información aquí: https://womansfoundation.com/cos/ Viernes El Gobierno de la Parroquia de St.Landry llevará a cabo el segundo festival anual del BBQ, en los terrenos del Yambilee, en Opelusas, Louisiana. El evento incluirá barbacoa (no la norteña), música en vivo, artes, asrtesanías y actividades familiares. Habrá una competencia de parrilladas. La admisión es libre. La comida y bebidas, no. Más detalles aquí: www.stlandrybbqfest.com Ahora, algunas noticias de nuestros amigos de Télé-Louisiane: Una conferencia en UL Lafayette destaca la diversidad del francés de las Américas: El programa, realizado fuera de Canadá por primera vez, fue organizado por la Universidad de Louisiana en Lafayette y el Centro de la Francofonía de las Américas, un organismo quebequense que busca facilitar las relaciones entre los francófonos de las Américas. La conferencia estaba estructurada como un curso que ofrecía 45 créditos, compuesto por 50 participantes: 30 del Canadá y 20 del resto de las Américas, incluidos los Estados Unidos, América del Sur y el Caribe. Lea el artículo en inglés o francés. NOLA Zydeco Fest honrará la cultura criolla: Gabrielle Deculus y Courtney Smith fundaron el NOLA Zydeco Fest en 2021 para honrar la herencia de su bisabuelo, la leyenda musical Alphonse «Bois Sec» Ardoin. El festival también sirvió como puente entre la cultura criolla de Nueva Orleans y la del suroeste de Louisiana. Este año, los líderes del festival tratan de continuar alimentando estas relaciones, destacando las contribuciones de los criollos a la cultura de Luisiana. Lea el artículo en inglés o francés. La Veillée en LPB: LPB (Louisiana Public Broadcasting) retransmite algunos episodios en las próximas semanas los jueves a las 7:45 p. m. La semana pasada, se emitió el episodio sobre El Relevo: La Próxima Generación de Música Luisianesa. Un documental de LPB recibió miles de piastres de NEA: Finalmente, en KATC, el documental "The Colfax Massacre" recibió 20.000 dólares del "National Endowment for the Arts" para continuar produciendo la película. Haga clic aquí para obtener más información. ¡Que tengas una excelente semana, Acadiana!

