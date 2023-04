Beste online casino echt geld Nederland 2023

Disclaimer: This is sponsored content. All opinions and views are of the advertiser and does not reflect the same of KATC.

Beste online casino echt geld Nederland

Liefhebbers van het online casino zullen het wel weten. De spellen van een online casino zijn divers, uitdagend en spannend om te spelen. Maar wat natuurlijk ook bijdraagt aan de keuze van het casino waar je gokt, is of je er ook echt geld kunt winnen.

Sommige casino's bieden de mogelijkheid om spellen gratis uit te proberen. Dat is op zich een mooi gebaar. Op deze manier kun je erachter komen of het spel dat je op het oog hebt, ook echt zo leuk is als je dacht. Of je ontdekt op deze manier hoe een spel in elkaar zit, zodat je wat vaardigheid krijgt in het spelen. Maar een nadeel ratis online casino spelen, is dat je geen echt geld kunt winnen. En dat is natuurlijk niet de reden waarom je casino speelt, tenzij je er bewust voor kiest.

Daarom hebben we een top vijf samengesteld van de beste echt geld casinos. Waar je niet alleen echt geld inzet, maar waar ook de winst die je kunt maken in cash geld wordt uitbetaald. Leun achterover en ontdek alles wat je moet weten over deze online casinos echt geld, zodat je zeker weet dat je bij de beste casino's van Nederland speelt.

Onze 7 beste online casino's voor echt geld in Nederland

Casino1- beste online casino echt geld Nederland

Casino2- top online casino voor Nederlandse spelers

Casino3- geweldige echt geld welkomstbonus

Casino4- beste online slots met echt geld

Bitfiring- beste crypto casino waar je met echt geld speelt

Casino6- niuwe Casino met MGA licentie

Casino7 - beste keuze voor Nederlandse speler

Casino1- het beste online casino met echt geld voor Nederlanders

Voordelen: bonusprogramma met veel cash prijzen, veel verschillende spelontwikkelaars.

Nadelen: een aantal bekende gokkasten zitten niet in het spelaanbod.

Spelaanbod 8,5/10Hoewel je een spel als Mega Moolah niet zult vinden bij Casino1is het aanbod toch divers en uitgebreid. Je kunt voor echt geld spelen op de slots, jackpots en natuurlijk bij het live casino. Daar vind je niet alleen de klassieke tafelspellen, maar ook moderne varianten als Dream Catcher en Monopoly.

Welkomstbonus 8/10De totale welkomstbonus van 250 euro verdien je in drie stortingen. Behalve echt geld krijg je ook nog gratis 150 gratis spins. Om deze bonus om te zetten in echt geld moet je hem wel eerst 40 keer rondspelen.

Betaalmethodes 9/10Er is veel keuze bij Casino1 in betaalmethodes. Betrouwbare diesten als Trustlyen PaySafeCard zorgen voor snelle overboekingen, zowel voor het betalen van je speelgeld als bij het opnemen van je winst.

Klantenservice 9/10De medewerkers van de klantenservice staan dag en nacht voor je klaar. Je kunt ze eenvoudig via het chat icoontje op de site bereiken. Daarnaast is er de optie om een mail te sturen.

Mobiel casino 8,5/10Ook als je op je smartphone wilt gokken, is dat bij Casino1 geen probleem. Dus ook al zet je echt geld in via je mobiele telefoon, je speelt de spellen zonder haperen. Daarnaast gaat ook het opnemen van je winst net zo eenvoudig als wanneer je op een desktop zou spelen.

Casino2- het top online casino voor Nederlandse spelers

Voordelen: een gebruiksvriendelijke site, betrouwbare betaalmethodes.

Nadelen: een relatief nieuw casino, maar wel van een betrouwbaar platform.

Spelaanbod 8,5/10Niet alleen bekende spelontwikkelaars bieden hun spellen aan bij Casino2. Je vindt er ook nieuwe providers, die met innovatieve games werken. Daardoor heb je veel keuze bij dit online casino. Speel live casino en op slots of waag een gokje bij de krasloten en het wedden op sport.

Welkomstbonus 9/10Bij Casino2 kun je je bonusbedrag op verschillende slots omzetten in echt geld. Deze worden per stortingsronde aangewezen. Zo kun je de 500 euro bonus op diverse spellen verdienen en profiteer je dus direct van een eerste kennismaking met die spellen. Je maakt ook kans op maximaal 250 spins.

Betaalmethodes 8,5/10Snel en gemakkelijk betalen doe je met Volt. Dit is een veilige en betrouwbare betaaldienst. Datzelfde geldt natuurlijk voor het betalen via creditcards als Visa of Mastercard. Wil je met cryptocurrency betalen dan kan dat ook bij Casino2.

Klantenservice 9/10Casino2 biedt verschillende oplossingen in het geval je vragen hebt. Er is een pagina met antwoorden op veelgestelde vragen. Je kunt ook contact opnemen via de live chat. Hier zijn medewerkers dag en nacht bereikbaar. Of je stuurt een mail naar de klantenservice.

Mobiel casino 8,5/10De gebruiksvriendelijkheid van de website op je desktop, vind je ook terug in de mobiele versie. Op je smartphone open je de website in de browser, vervolgens kun je alle functies van het online casino eenvoudig bedienen en alle spellen goed spelen.

Casino3 - het casino met een geweldige echt geld welkomstbonusVoordelen: veel verschillende bonussen in het programma, met echt prijzengeld.

Nadelen: een gevarieerd spelaanbod, maar sommige bekende spelontwikkelaars zijn afwezig.

Spelaanbod 8,5/10Om met echt geld te spelen en ook echt geld te winnen, is er meer dan genoeg te kiezen bij Casino3. Ben je echter op zoek naar specifieke spellen van Microgaming? Dan vind je deze hier helaas niet terug. Maar je zult ze zelfs niet eens missen tussen de vele gokkasten, Megaway slots en het live casino van andere spelproviders.

Welkomstbonus 9,5/10Het bonusprogramma mag indrukwekkend genoemd worden. De welkomstbonus geeft je kans om in twee stortingen 200 euro te verdienen en 250 gratis spins. Maar dat is niet het enige. Er is ook prijzengeld te verdienen in wekelijkse aanbiedingen, het prijzenrad en verschillende toernooien.

Betaalmethodes 8,5/10Casino3 heeft verschillende betaalopties, zoals Neteller, Skrill en een creditcard. Omdat je met echt geld speelt en dus ook echt geld kunt winnen, zijn er betalingslimieten van toepassing. Deze worden bepaald per dag, week en maand. Heb je veel winst gemaakt? Houd hier dan rekening mee.

Klantenservice 8,5/10Casino3 is klantvriendelijk en dat zie je terug in de klantenservice. Je kunt ze 7 dagen per week en 24 uur per dag bereiken via de live chat. Het is ook mogelijk om een mail te sturen. Er is helaas geen formulier met veelgestelde vragen op de site beschikbaar.

Mobiel casino 8,5/10Casino3 heeft geen aparte app voor je mobiele telefoon, maar als je de mobiele website in de browser van je smartphone opent, werkt dat prima. Je kunt eenvoudig geld overboeken, je spel kiezen en spelen zonder onderbrekingen.

Casino4- speel slots en win echt geld

Voordelen: veel cash geld te verdienen bij de welkomstbonus, veel verschillende betaalmethodes.

Nadelen: er is een minimale opname van 100 euro van toepassing bij uitbetalingen.

Spelaanbod 9/10Casino4 biedt een ruim spelaanbod, met nieuwe spellen en klassieke titels. Zowel op de slots als de gokkasten vallen mooie prijzen te winnen. Daarnaast is ook het live casino goed vertegenwoordigd met bekende tafelspellen of met Monopoly Live en Football Studio.

Welkomstbonus 9,5/10De welkomstbonus is erg royaal, met een maximaalbonusbedrag van 600 euro dat je in echt geld kunt winnen. Bovendien is dat nog niet alles, je mag er ook nog eens 200 gratis spins bij optellen. Ook het VIP-programma voor loyale spelers biedt aantrekkelijke geldprijzen.

Betaalmethodes 9/10Er zijn veel verschillende betaalopties bij Casino4. Kies de optie die voor jou beschikbaar is of die je eigen bank ook ondersteunt. Zoals bijvoorbeeld Skrill, PaySafeCard of een gewone bankoverschrijving. Desgewenst kun je ook met Bitcoin betalen.

Klantenservice 9/10Voor een snel antwoord op je vragen kijk je bij de veelgestelde vragen op de site van het online casino. Kom je er toch niet helemaal uit, dan neem je via de live chat contact op met een medewerker. Dit kan op ieder moment van de dag. Natuurlijk is er ook een mailadres waar je niet dringende vragen naartoe kunt sturen.

Mobiel casino 8,5/10Speel je op je smartphone, dan wil je dat dat probleemloos en veilig gebeurt, waar uiteraard ook overboekingen toe behoren. De mobiele site van Casino4 is voorzien van actuele HTML5-technologieën en werkt dus optimaal. Bovendien kun je rekenen op een goed beveiligde site met sterke firewalls.

Bitfiring- betaal met cryptocurrency en speel voor echt geld

Voordelen: een goed beveiligde site en een aantrekkelijke welkomstbonus.

Nadelen: het thema van de site kan wat druk overkomen, maar het is verder wel overzichtelijk ingericht.

Spelaanbod 8/10De nadruk van het spelaanbod ligt bij Bitfiring op slots, jackpots en tafelspellen, zoals roulette en blackjack. Deze tafelspellen zijn echter alleen online gokkasten te spelen en niet met een live dealer.

Welkomstbonus 9/10De welkomstbonus bestaat uit een cashbedrag van totaal 3000 euro. Bij de eerste storting krijg je al direct een bonus van 500 euro om in te zetten. Dat is een leuke binnenkomer. Daarnaast kun je nog gratis spins verdienen. De totale welkomstbonus is verdeeld over zes stortingen.

Betaalmethodes 9/10Ben je op zoek naar een online casino waar je met cryptovaluta kunt betalen, dan is Bitfiring voor jou het aangewezen casino. Je kunt met deze betaalmethode ook gewoon aanspraak maken op het bonusprogramma en op de slots echt geld winnen.

Klantenservice 8,5/10De medewerkers van de klantenservice kun je via de live chat of via mail bereiken. Ook zijn de voorwaarden duidelijk op de site vermeld. Dus ook hier kun je aanvullende informatie terugvinden, bijvoorbeeld over de bonussen of de bepalingen rond het storten en opnemen van geld.

Mobiel casino 8,5/10Online gokken met geld doe je bij Bitfiring net zo gemakkelijk via een desktop als je mobiele telefoon. Open de mobiele site in de browser van je smartphone en je kunt van start. Het voordeel is dat je dan zowel de app van je cryptowallet als je spelersaccount op hetzelfde apparaat hebt, zodat je gemakkelijk de betaalopdracht kunt bevestigen.

Hoe beoordelen wij de beste echt geld casino’s?Online gokken voor geld doe je natuurlijk bij een casino dat betrouwbaar is. Daarom moet je ervan uit kunnen gaan dat als je geld stort, het ook in goede handen is. De casino's die we beoordelen voor onze top vijf van beste echt geld online casino's, zijn veilig. Deze conclusie is gebaseerd op een aantal punten die we hoog in het vaandel dragen. Zo kijken we of het casino over een vergunning beschikt en welke maatregelen er genomen worden om de site veilig te maken. Daarnaast onderzoeken we ook of er verschillende betaalmethodes zijn en of deze ook betrouwbaar zijn. Natuurlijk kijken we ook kritisch naar het bonusprogramma, zowel de welkomstbonus als het aanvullende loyaliteitsprogramma. Het spelaanbod en de spelontwikkelaars die hierbij betrokken zijn, is ook een punt van onze aandacht.

Tot slot nemen we contact op met de klantenservice om te ervaren hoe de dienstverlening werkt en we nemen de website van de online casino's onder de loep. Niet alleen de desktopversie, maar ook de mobiele site. De casino's die hoog scoren en voldoen aan onze kwaliteitseisen, komen in onze top vijf van het beste online casinos echt geld.

Veiligheid en betrouwbaarheidEen van de eerste dingen waar we naar kijken bij de beoordeling van een online casino, is of het casino een vergunning heeft. Deze vergunning kan door verschillende gokautoriteiten afgegeven zijn. Heeft het casino geen vergunning, dan plaatsen we het niet in onze lijst. Er is dan namelijk geen garantie dat het online casino de veiligheid van de spelers die gokken met echt geld, kan waarborgen.

Een gelicenseerd online casino moet zich aan regels houden die eerlijk spel garanderen. Daarnaast wordt het casino gecontroleerd of ze zich ook aan deze regels houden. En dat is voor jou als speler een extra geruststelling.

De casino's met een vergunning zorgen niet alleen voor een betrouwbaar spel. Je kunt er ook vanuit gaan dat de website waarop je een spelersaccount aanmaakt, veilig is. De online casino's werken met beveiligde HTML5-verbindingen en ook worden de firewalls up-to-date gehouden. Zo zijn jouw persoonlijke en financiële gegevens altijd veilig.

Geld overboeken bij een echt geld online casinoOm met echt geld te kunnen inzetten, moet je natuurlijk geld overboeken naar het online casino. De online casino's uit onze lijst bieden hiervoor verschillende mogelijkheden. Je kiest bijvoorbeeld voor het handmatig overmaken vanaf je eigen bankrekening. Of je maakt gebruik van betaaldiensten als e-wallets, zoals Trustly, Skrill en Neteller.

Uiteraard is er natuurlijk ook de mogelijkheid om te betalen met een creditcard. Niet alle casino's bieden de optie om in cryptovaluta te betalen. Maar er zijn er wel een paar en daar hebben we er ook enkele van in onze beoordeling van beste echt geld casino's meegenomen. Let er bij het overboeken op dat er, om in aanmerking te komen voor de welkomstbonus, een minimale storting gevraagd kan worden. Kijk ook of je niet speelt bij een casino dat opnamelimieten of minimale opnamebedragen hanteert. Over het algemeen vermelden casino's dit op hun website, zodat je na kunt kijken wat de voorwaarden zijn.

Speel om echt geld bij de bonusprogramma'sDe welkomstbonus bij de online echt geld casino's bestaat meestal uit een bonusbedrag en uit gratis spins. Je doet hiervoor een of meerdere stortingen en iedere storting levert een bepaald bedrag of gratis spins op. In eerste instantie heeft het bonusbedrag nog geen waarde. Door de bonus in te zetten en rond te spelen, verdien je de waarde en wordt het bedrag uiteindelijk aan het spelersaccount toegevoegd.

Dit bedrag zet je vervolgens in op een nieuw spel of je laat het uitbetalen. Let dus goed op de bonusvoorwaarden die door het casino gehanteerd worden. Je krijgt geen bonusgeld als je hier niet aan voldoet. Speel de bonus dus het vereiste aantal keren rond en zet hem altijd binnen de gestelde termijn in. Daarnaast is het ook belangrijk dat je de bonus tijdig claimt. Dit is de manier om van een bonus in het echt geld casino te profiteren.

Hetzelfde geldt voor de andere bonusaanbiedingen in het programma voor trouwe spelers. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je dus cash winnen met de bonusaanbiedingen.

Het spelaanbod en de spelontwikkelaarsHet liefst zet je je geld in bij een online casino dat de spellen aanbiedt die je het leukst vindt. Daarom is het belangrijk dat een online casino veel verschillende soorten spellen aanbiedt waaronder slots, jackpots en tafelspellen. Om het helemaal compleet te maken, wil je gokken bij een casino dat live casino in het assortiment heeft. Dit is iets waar uiteraard ook naar gekeken wordt bij onze beoordeling. Het is echter mogelijk dat een online casino geen live spellen heeft, maar toch in onze lijst wordt opgenomen. Dat kan als het totale spelaanbod aantrekkelijk is. Bijvoorbeeld als er krasloten of sportweddenschappen zijn.

Behalve dat we het spelassortiment dus uitgebreid bekijken, letten we ook op de leveranciers van de spellen. Het liefst zien we bekende namen, omdat gerenommeerde providers garant staan voor de kwaliteit die ze leveren. Bovendien dragen ze ook bij aan de hoogte van het prijzengeld. Als een casino een progressieve jackpot in het assortiment heeft van een bekende spelontwikkelaar, is dat zeker een pluspunt.

De klantenservice van een echt geld casinoTijdens het overboeken van je speelgeld, loop je misschien tegen wat vragen aan. Dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld wilt weten wat de minimale storting is. Of bij het opvragen van je winst wil je weten hoe lang de overboeking duurt. In veel gevallen vind je de antwoorden op deze vragen terug op de website zelf. Dat staat in de voorwaarden. Of je leest het op de pagina van veelgestelde vragen.

Kom je niet achter het antwoord dat je nodig hebt, dan neem je via de live chat eenvoudig contact op met de medewerkers van de klantenservice. Deze dienst is meestal dag en nacht bereikbaar, op alle dagen van de week. De wachttijd via de chat is over het algemeen kort, maar er zijn natuurlijk ook momenten dat het wat drukker is.

De online casino's uit onze beoordeling hebben in de praktijk nauwelijks lange wachttijden, wat natuurlijk in het voordeel pleit. Stuur je liever een mail dan kan dat ook. Hierop krijg je over het algemeen binnen 24 uur antwoord op je vraag.

Speel ook mobiel casino met echt geldOnline gokken doe je niet alleen maar thuis, achter je vaste computer. Ook als je onderweg bent, als je bijvoorbeeld in de trein zit of even pauzeert op een bankje in het park, wil je je favoriete spel kunnen spelen. Het is dan ook belangrijk dat online casino's zowel op de laptop, tablet en smartphone goed werken.

Online casino's investeren veel tijd en moeite om de mobiele casinosites maximaal gebruiksvriendelijk te maken. Dat zie je ook terug bij de online casino's uit onze lijst. Je hebt geen aparte app nodig om onderweg te spelen. Het enige dat je moet doen, is de mobiele site in de browser van je mobiele telefoon openen. Daarna speel je via een beveiligde verbinding en boek je met een gerust gevoel je speelgeld over.

Het navigeren op de mobiele site verloopt soepel en je hebt een duidelijk overzicht van alle functies van de site. Sommige spellen zijn zelfs alleen beschikbaar voor de mobiele site, dus dat is nog een bijkomend voordeel als je op je smartphone gaat gokken in plaats van op een desktop.

De indeling van de websiteHoe de website van het online casino eruitziet, is niet alleen belangrijk bij het mobiele casino. Ook als je op je vaste computer speelt, wil je gemakkelijk en snel vinden wat je zoekt. De online casino's met echt geld maken de ervaring zo prettig mogelijk. Daarvoor kiezen ze een vrolijk thema, sprekende kleuren en een duidelijke indeling van de site. Hierdoor vind je gemakkelijk wat je zoekt. Denk hierbij aan je spelersaccount, je favoriete spellen, de contactgegevens van de klantenservice of de informatie over de verschillende betaalmethodes.

Veel gestelde vragenV: Wat is het beste echt geld online casino?

A: Kijk voor de beste online casino's waar je met echt geld speelt en ook echt geld kunt winnen in onze beoordeling. Kies het casino dat je aanspreekt.

V: Kan ik echt geld winnen bij het spelen van casinospellen in Nederland?

A: Je zet bij de echt geld casino's geld in en je kunt dus ook echt prijzengeld winnen. Zowel bij de bonussen als bij de spellen waarop je cash inzet.

V: Wat is het veiligste online casino om in Nederland te spelen?

A: Alle casino's in onze lijst zijn beoordeeld op veiligheid. Niet alleen van de websites zelf, maar ook de aangeboden betaalmethodes zijn veilig.

V: Aanvaarden de geteste casino's Nederlandse spelers?

A: De online casino's uit onze lijst van beste echt geld casino's zijn allemaal toegankelijk voor Nederlandse spelers die met euro's of bitcoin betalen.

Disclaimer: Gelieve verantwoord te gokken. Hulp bij een gokprobleem dan bel hier 0900 217 77 21